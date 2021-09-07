Награждение победителей премии InterComm 2021 пройдет 27 октября

За 12 лет ее участниками становились около 400 компаний и 700 проектов. Лауреатами признали 150 из них.
До 17 сентября можно будет зарегистрироваться для участия. В этом году награждать лучших будут как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Глава оргкомитета InterComm 2021 Лариса Рудакова рассказала, что формат работы трансформировался ввиду пандемии, что не могло не коснуться специалистов по коммуникациям. Она выразила надежду на участие “необычных, сильных, прорывных проектов”, пишет newsnn.ru.
Эксперты выделят лучшие проекты в 14 номинациях, среди которых “Работа мечты” (развитие бренда работодателя), “Точка роста” (сфера обучения персонала), “Общий знаменатель” (создание коммуникационной среды), “Энергия команды” (развитие корпоративной культуры и ценностей), “Территория добра” (сфера КСО и волонтёрства). “Образ жизни” (развитие work & life balance персонала), “Медиа” (отраслевые, корпоративные и бренд-медиа). Также будут выделены наиболее сильные проекты в номинациях “Событие” (сфера организации корпоративных мероприятий), “Стратегия” (HR-коммуникации 2020 года), “Люди и технологии” (корпоративные цифровые технологии), “Амбассадор компании” (формирование сообщества амбассадоров), “Мастер коммуникаций” (лидеры корпоративных коммуникаций), “Антикризис” (антикризисные кампаниии) и “Команда года” (лучшее подразделение в сфере коммуникаций).
У премии InterComm 2021 сформирована многолетняя безупречная репутация. Во многом это заслуга профессионального жюри. Также отмечают высокий организационный уровень мероприятия. Отметим, что номинанты могут не только получить объективную оценку проектов, но и сравнить собственные достижения с результатами других команд. В состав жюри входят топ-менеджеры ключевых российских и зарубежных компаний.
В 2021 году партнером премии впервые станет Британский институт корпоративных коммуникаций IoIC (Institute of Internal Communications).
Организатор премии - InterComm.media. Организационным партнером выступила коммуникационная группа “МедиаЛайн”. Информационный партнер InterComm 2021 - холдинг 1MI.