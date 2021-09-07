Награждение победителей премии InterComm 2021 пройдет 27 октября

До 17 сентября можно будет зарегистрироваться для участия. В этом году награждать лучших будут как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Глава оргкомитета InterComm 2021 Лариса Рудакова рассказала, что формат работы трансформировался ввиду пандемии, что не могло не коснуться специалистов по коммуникациям. Она выразила надежду на участие “необычных, сильных, прорывных проектов”, пишет newsnn.ru.