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В Азовском море и Таганрогском заливе закончился заморный период 7 сентября

7 сентября 2021, 15:26
Фото: pixabay.com
В Азовском море и Таганрогском заливе прекращен период замора рыбы, об этом объявили в Азово-Черноморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

С 7 сентября вступает в силу приказ о завершении периода замора рыбы, который был объявлен 20 июля.

Напоминаем, эти полтора месяца из-за гибели акваресурсов была разрешена добыча бычков. Специалисты ведомства должны были осуществлять проверку каждые пять суток, чтобы контролировать ситуацию в водоемах и анонсировать стабилизацию экосистемы водоемов.

В этом году в Ростовской области неоднократно фиксировали случаи массовой гибели рыбы, так мертвая рыба была обнаружена в пруду Аксайского района и на поверхности реки Темерник.

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