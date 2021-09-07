В Азовском море и Таганрогском заливе закончился заморный период 7 сентября

С 7 сентября вступает в силу приказ о завершении периода замора рыбы, который был объявлен 20 июля.
Напоминаем, эти полтора месяца из-за гибели акваресурсов была разрешена добыча бычков. Специалисты ведомства должны были осуществлять проверку каждые пять суток, чтобы контролировать ситуацию в водоемах и анонсировать стабилизацию экосистемы водоемов.
В этом году в Ростовской области неоднократно фиксировали случаи массовой гибели рыбы, так мертвая рыба была обнаружена в пруду Аксайского района и на поверхности реки Темерник.