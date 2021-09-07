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В РФ растет спрос на подержанные автомобили возрастом 3-5 лет

7 сентября 2021, 11:39
Фото: pixabay.com
В 2021 году россияне больше чем в прошлом интересовались так называемыми «молодыми» подержанными автомобилями возрастом 3-5 лет. Об этом рассказали в сервисе «АвитоАвто».

С января по август текущего года спрос на машины 3-летнего возраста вырос на 19%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На 14% вырос интерес потребителей к машинам, возраст которых 4-5 лет, пишет iz.ru.

При этом в некоторых субъектах РФ спрос на машины 3-5 лет вырос более существенно. Например, в Новосибирске на 3-летние авто он вырос на 209%, а на 4-5-летние — на 198%. В Иркутске рост составил 97% и 125% соответственно.

Россияне рассматривают машины с небольшим возрастом в качестве альтернативы новым. При этом средняя стоимость автомобиля возрастом до 3 лет выросла с января по август 2021 года, по отношению к такому же периоду 2020-го, на 41%. Она составила без малого 1,13 млн рублей. На 35% увеличилась стоимость 4-5 летних машин, она составила в среднем 850 011 рублей.

Наиболее востребованными марками 3-летних авто по итогам 8 месяцев текущего года стали отечественные машины Lada Granta и Lada Vesta, на третьем месте Hyundai Solaris.

Среди 4-5-летних автомобилей наиболее популярны Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris.

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