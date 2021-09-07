В РФ растет спрос на подержанные автомобили возрастом 3-5 лет

Россияне рассматривают машины с небольшим возрастом в качестве альтернативы новым. При этом средняя стоимость автомобиля возрастом до 3 лет выросла с января по август 2021 года, по отношению к такому же периоду 2020-го, на 41%. Она составила без малого 1,13 млн рублей. На 35% увеличилась стоимость 4-5 летних машин, она составила в среднем 850 011 рублей.