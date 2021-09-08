Бал и фестиваль купеческой культуры пройдут в День города в Ростове

Как рассказала Пилявская на пресс-брифинге, в парке имени Горького и в Соборном переулке воссоздадут атмосферу купеческого города конца XIX века. И персонажи, и убранство улиц будет соответствовать тому времени.
Организация фестиваля «В городском саду» обойдется бюджету Ростова в 600 тысяч рублей.
Кроме того, с 17.00 до 21.00 мск на Темерницкой, 45 пройдет бал в стиле модерн.
11 сентября в Ростове отметят 272-ю годовщину со дня основания города, но пока власти не решили, будет ли фейерверк или нет.