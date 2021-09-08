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Бал и фестиваль купеческой культуры пройдут в День города в Ростове

8 сентября 2021, 12:36
Фото: donland.ru
В День города 11 сентября в Ростове-на-Дону пройдет первый купеческий фестиваль, сообщила начальник городского управления культуры Яна Пилявская.

Как рассказала Пилявская на пресс-брифинге, в парке имени Горького и в Соборном переулке воссоздадут атмосферу купеческого города конца XIX века. И персонажи, и убранство улиц будет соответствовать тому времени.

Организация фестиваля «В городском саду» обойдется бюджету Ростова в 600 тысяч рублей.

Кроме того, с 17.00 до 21.00 мск на Темерницкой, 45 пройдет бал в стиле модерн.

11 сентября в Ростове отметят 272-ю годовщину со дня основания города, но пока власти не решили, будет ли фейерверк или нет.

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