Более 220 незаконных ларьков демонтировали в Ростове за две недели с конца августа

Уже более двух недель идут масштабные работы по избавлению Ростова-на-Дону от незаконных объектов торговли, располагавшихся на улице Лелюшенко, в зонах около рынка ООО «Пак-Ком» и торгового центра «Орбита».
В настоящий момент в северо-восточной части Ростова-на-Дону разобрали уже 221 ларек, из которых 67 были снесены их собственными владельцами. В настоящий момент власти планируют демонтировать еще 38 ларьков, незаконно размещенных на улицах города.
В управлении торговли Ростова-на-Дону рассказал, что только за первую неделю сентября снесли более 90 НТО, установленных на улицах Лелюшенко, Думенко и Миронова, при этом 67 конструкций разобрали сами владельцы НТО из-за штрафов.
Всего за все время работ было составлено 24 административных протокола, а также были выявлены 25 фактов восстановления НТО на тех же местах, откуда они были демонтированы.