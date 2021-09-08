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Более 220 незаконных ларьков демонтировали в Ростове за две недели с конца августа

8 сентября 2021, 09:03
Фото: rostov-gorod.ru
снос
В Ростове-на-Дону разобрали более 220 незаконных ларьков, а до 10 сентября снесут еще 38, об этом сообщили в городской администрации.

Уже более двух недель идут масштабные работы по избавлению Ростова-на-Дону от незаконных объектов торговли, располагавшихся на улице Лелюшенко, в зонах около рынка ООО «Пак-Ком» и торгового центра «Орбита».

Фото: rostov-gorod.ru

В настоящий момент в северо-восточной части Ростова-на-Дону разобрали уже 221 ларек, из которых 67 были снесены их собственными владельцами. В настоящий момент власти планируют демонтировать еще 38 ларьков, незаконно размещенных на улицах города.

В управлении торговли Ростова-на-Дону рассказал, что только за первую неделю сентября снесли более 90 НТО, установленных на улицах Лелюшенко, Думенко и Миронова, при этом 67 конструкций разобрали сами владельцы НТО из-за штрафов.

Всего за все время работ было составлено 24 административных протокола, а также были выявлены 25 фактов восстановления НТО на тех же местах, откуда они были демонтированы.

Ранее более 50 незаконных торговых объектов были выявлены на улице Лелюшенко.

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