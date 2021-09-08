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Голубев прокомментировал жалобы на нехватку лекарств в Ростовской области

8 сентября 2021, 14:28
Фото: pexels.com
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ответил на жалобы местных жителей на то, что в регионе ощущается нехватка лекарств от коронавируса, прозвучало во время «Прямой линии».

Так, жителю поселка Лиховское, у которого заболела жена коронавирусом, заявили, что нужно покупать самостоятельно препараты. Хотя их должны выдавать бесплатно.

По словам губернатора, каждое подобное обращение должны рассматривать власти. Он добавил, связанная с лекарствами тема находится под контролем правительства области.

«Если есть жалобы на их нехватку, то мы работаем в режиме чрезвычайной ситуации. Те, кто за это отвечают, несут отдельную ответственность», — отметил губернатор.

Он добавил, что в целом по области проблем не возникало.

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