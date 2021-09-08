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ГП «ПЦБК» возьмется за реализацию проекта по раздельному сбору отходов в Перми

8 сентября 2021, 09:39
ООО «Прикамский картон», являющийся подразделением Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК), ООО «Буматика», экологический фонд «Урал обитаемый» и ООО «Головановская жилищная служба» будут совместно работать в системе управления отходами в пермском микрорайоне Голованово.

Как рассказал председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко, с начала 2022 года производителям упаковки станет выгодно заниматься ее вторичной переработкой. По его словам, сбор вторичного сырья является важным шагом в решении экологических вопросов. И самое главное здесь - осознание жителями необходимости использовать специальные контейнеры для сбора мусора, информирует vetta.tv.

Отмечается, что разноцветные емкости для сортировки бытовых отходов уже установлены возле жилых домов микрорайона. Синие - для сбора бумаги и картона. Эти отходы отправят на ПЦБК для переработки. Из полученного сырья будут производится картон и гофроупаковка, что позволит ежегодно экономить 6 млн кубометров леса. Желтые контейнеры предназначены для пластика, переработкой которого займется экотехнопарк «Буматика». А для опасных отходов (батареек, аккумуляторов и технических изделий) предназначаются специальные емкости. Они смонтированы на отдельных площадках в общественных организациях. Их будет перерабатывать челябинский завод ГК «Мегаполисресурс».

Специалисты ПЦБК проводят масштабную работу по экопросвещению населения в рамках проекта «Экодесант». А сама целлюлозно-бумажная компания увеличивает производственные мощности, чтобы перерабатывать больше бумажных отходов, рассказал глава ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Андрей Гурьянов.

По данным аналитиков, 80% населения готовы сортировать мусор, если будут созданы соответствующие условия. Участники проекта будут вести информационную работу с населением, а площадки уже оснащены баннерами с пояснениями, какие отходы можно оставлять в контейнерах.

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