ГП «ПЦБК» возьмется за реализацию проекта по раздельному сбору отходов в Перми

Отмечается, что разноцветные емкости для сортировки бытовых отходов уже установлены возле жилых домов микрорайона. Синие - для сбора бумаги и картона. Эти отходы отправят на ПЦБК для переработки. Из полученного сырья будут производится картон и гофроупаковка, что позволит ежегодно экономить 6 млн кубометров леса. Желтые контейнеры предназначены для пластика, переработкой которого займется экотехнопарк «Буматика». А для опасных отходов (батареек, аккумуляторов и технических изделий) предназначаются специальные емкости. Они смонтированы на отдельных площадках в общественных организациях. Их будет перерабатывать челябинский завод ГК «Мегаполисресурс».