Согласно последним новостям, избирательной комиссией области было зарегистрировано в качестве кандидатов в депутаты Госдумы 56 человек - они претендуют на мандаты депутатов нижней палаты парламента в одномандатных округах.
Прием документов для регистрации уже завершен. Наиболее высокая конкуренция отмечается в Нижнедонском, Таганрогском округах. Ожидается проведение кампании в этом году более продолжительный срок - это позволит снизить поток избирателей и свести к минимуму риск заражений новой коронавирусной инфекцией.
Согласно данным СМИ, в избирательной комиссии было заверено 11 партийных списков. Наиболее крупный был представлен местным отделением КПРФ. По 10 кандидатов - от ЕР и Партии Роста. Также выдвинули претендентов партии Яблоко и Справедливая Россия.
Особенность кампании состоит в том, что она реализуется в условиях ограничений, которые связаны с пандемией. Было отмечено что в каждом из семи одномандатных округов Ростовской области представлены кандидаты от КПРФ, ЛДПР, ЕР. Участвуют претенденты от Партии пенсионеров, Яблока, РПСС, Зеленые, Партии роста, Зеленой альтернативы, Родины, Коммунистов России и некоторые другие объединения.
Выборы в Госдуму 8 созыва будет проходить в течение нескольких дней третьей недели сентября. Помимо выборов в нижнюю палату, проводится избрание глав в нескольких регионах. В Ростове-на-Дону подобное мероприятие не будет осуществлено.
Чтобы найти расположение своего избирательного участка, достаточно зайти на сайт ЦИК. Потребуется указать информацию о прописке - точный адрес. Что нужно написать в графе поиска:
В строке поиска автоматически будут высвечиваться адреса, потребуется выбрать тот, который соответствует данным по регистрации из паспорта. На сайте высветится карта, где показан участок, также на странице можно ознакомиться с границами нужного избирательного участка. По указанному адресу можно прийти и поддержать выбранную партию, либо участвовать в удаленном голосовании, по месту фактического пребывания, если подать предварительное заявление.
Политологи прогнозируют слабую предвыборную борьбу в данном регионе. Было отмечено, что зарегистрировалось достаточное количество кандидатов, однако неординарных действий не ожидается. Масштабных нарушений в процессе кампании не было обнаружено.
В Ростове-на-Дону в большем объеме представлена агитация за ЕР. На улицах можно увидеть множество билбордов с агитацией за данную партию, помимо этого, есть также билборды с агитацией других крупных политических объединений. Парламентские партии уделяют внимание агитации при помощи сети. Наиболее активными в социальных сетях стали “Новые люди”, “Яблоко”.
Избирательной комиссией Ростовской области было зарегистрировано 56 кандидатов, которые уведомили о своем выдвижении. Два кандидата, которые ранее сообщили о планах участия в выборах как самовыдвиженцы, так и не предоставили комиссии документы.
Уточнить, сколько находится избирательных участков по месту пребывания, можно на сайте ЦИК. Для этого достаточно ввести адрес в форме поиска на сайте и выбрать необходимый адрес. Чтобы отдать голос в случае отъезда или командировки, можно подать специальное заявление через комиссию, МФЦ или Госуслуги.
Помимо этого, предоставляется возможность жителям Ростова-на-Дону и области отдать свой голос дистанционно онлайн при помощи ПК или гаджета. Наиболее активно данный способ поддержки кандидатов используется жителями Москвы и регионов, где ранее внедрялся такой формат.
Всего удаленно участвовать в выборах могут семь регионов. Запись на ДЭГ была организована со 2 августа. Чтобы стать участником, необходимо создать личный кабинет на портале Госуслуги и иметь подтвержденную учетную запись. Если данные отличаются от информации в Регистре избирателей, удаленно воспользоваться избирательным правом не получится.
Голосовать можно за претендентов из федерального перечня и одномандатников. Заявление об удаленном голосовании или на ином избирательном участке не по прописке следует подать не позднее 13.09. До этого времени есть возможность отозвать заявление. Отмечается, что удаленный формат голосования удобен для многих граждан и его требуется расширять.
Право голосования присутствует у гражданина России, который достиг совершеннолетнего возраста и является дееспособным. Чтобы сменить участок, достаточно подать заявление на портале Госуслуги. Предварительно необходимо авторизоваться.
Процедуру можно пройти как удаленно, так и очно, воспользовавшись услугами МФЦ или территориальной избирательной комиссии. Срок приема заявок заканчивается 13.09. включительно.
Подать документ можно не позднее окончания 13 сентября. В ином случае можно будет голосовать на участке по прописке. Предварительно рекомендуется ознакомиться с рабочими часами МФЦ, комиссии или заранее зарегистрироваться на портале Госуслуги.
Да, его можно аннулировать, до конца 13.09.2021. В ином случае голосовать можно будет только по месту прописки.
По последним сведениям об избирательных участках для голосования в регионе, их количество составит свыше 2,5 тысяч. Примерно на 1,2 тысячах участков будет обеспечиваться видеоконтроль. Ход голосования будет контролироваться более чем 5000 наблюдателями. Общественной палатой будут сформированы группы мгновенного реагирования.
Поставлена задача провести противопожарные исследования всех помещений избирательных комиссий, мест для голосования. Все помещения будут оснащены металлодетекторами, резервными источниками электроэнергии. На участках должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.