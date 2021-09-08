В строке поиска автоматически будут высвечиваться адреса, потребуется выбрать тот, который соответствует данным по регистрации из паспорта. На сайте высветится карта, где показан участок, также на странице можно ознакомиться с границами нужного избирательного участка. По указанному адресу можно прийти и поддержать выбранную партию, либо участвовать в удаленном голосовании, по месту фактического пребывания, если подать предварительное заявление.