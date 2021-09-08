Логвиненко рассказал о своих планах на пост сити-менеджера Ростова

Журналист поинтересовался, будет ли Логвиненко участвовать в выборах мэра Ростова, на что тот ответил, что пока рано об этом говорить. При этом сити-менеджер пообещал подумать над тем, чтобы вновь участвовать в конкурсе на пост главы администрации.
Срок полномочий Логвиненко на посту сити-менеджера Ростова истекает 22 октября, нового главу администрации будут выбирать не жители, а гордума. Нынешний мэр показал себя как хозяйственник, в частности, запретил строить в Ростове микрорайоны без детских садов и школ.