Минеева: Бизнес готов сохранять динамику и находится в поиске свежих идей

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, НДФЛ является первой по величине статьей доходов московского бюджета. Сейчас его доля составляет около 45% в структуре налоговых доходов, пишет gorod55.ru. Заместитель мэра добавил, что поступления налога на доходы физических лиц не только превышают показатели аналогичного периода прошлого года, во время которого Москва столкнулась с серьезными ограничительными мерами из-за пандемии, но и на треть больше показателей семи месяцев 2019 года. Данные свидетельствуют о том, что бизнес за время пандемии смог отладить бизнес-процессы, что позволило сохранить трудовой коллектив и осуществлять выплату зарплат. Рост НДФЛ также стал подтверждением того, что большинство отраслей столичной экономики постепенно восстанавливаются, как заключил Ефимов.
Почти 10% в поступлениях налога на доходы физических лиц - это платежи предпринимателей, которые перечисляют за себя НДФЛ самостоятельно. Сумма платежей составила 72,1 миллиарда рублей. Их осуществляют ИП, нотариусы, адвокаты, охранники, сотрудники бьюти-индустрии, тренеры и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов также отметил, что объем поступления НДФЛ в московский бюджет увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 29% к 2019 году. При этом свыше 138 миллиардов рублей составил налог с доходов, который превышает годовой доход в 5 миллионов рублей. “Он начал взиматься с 2021 года”, - пояснил Пуртов.
Известно, что поступления, которые россияне платят с доходов, полученных, например, от арендной платы за имущество, выигрыша в лотерею или на тотализаторе, стали выше на 40,6 %, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева подчеркнула, что сегмент малого и среднего предпринимательства наиболее уязвим. Вместе с этим МСП - самая динамично развивающаяся среда. Среди причин роста НДФЛ в этом году Татьяна Минеева назвала повышение инициативности бизнеса и развитие некоторых отраслей. К ним относится, например, частная медицина. франчайзинг, маркетплейсы, профессиональное образование, IT-индустрия, киберспорт. По словам бизнес-омбудсмена, на данный момент бизнес готов сохранять динамику и искать новые решения и конкретные инициативы.