Минеева: Бизнес готов сохранять динамику и находится в поиске свежих идей

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, НДФЛ является первой по величине статьей доходов московского бюджета. Сейчас его доля составляет около 45% в структуре налоговых доходов, пишет gorod55.ru. Заместитель мэра добавил, что поступления налога на доходы физических лиц не только превышают показатели аналогичного периода прошлого года, во время которого Москва столкнулась с серьезными ограничительными мерами из-за пандемии, но и на треть больше показателей семи месяцев 2019 года. Данные свидетельствуют о том, что бизнес за время пандемии смог отладить бизнес-процессы, что позволило сохранить трудовой коллектив и осуществлять выплату зарплат. Рост НДФЛ также стал подтверждением того, что большинство отраслей столичной экономики постепенно восстанавливаются, как заключил Ефимов.