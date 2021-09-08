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Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября

8 сентября 2021, 13:29
Фото: pixabay.com
Наибольшие зарплаты в сентябре предлагались программистам, инженерам и топ-менеджерам. Об этом свидетельствует аналитика сервиса SuperJob.

В столице Российской Федерации самую большую зарплату в сентябре (от 350 000 рублей) предлагали ищущим место финдиректора. От 345 000 в месяц предлагали программистам. Блокчейн-аналитикам готовы платить до 360 000 рублей. Примечательно, что две последние вакансии подразумевают удаленную работу, пишет iz.ru.

В Екатеринбурге больше всего предлагали врачу-ортопеду — 300 000 рублей. В Самаре 120 000 готовы платить медпредставителю по продаже лечебной косметике, при этом 100 000 предлагают рабочему-бетонщику.

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