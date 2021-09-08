Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября

В столице Российской Федерации самую большую зарплату в сентябре (от 350 000 рублей) предлагали ищущим место финдиректора. От 345 000 в месяц предлагали программистам. Блокчейн-аналитикам готовы платить до 360 000 рублей. Примечательно, что две последние вакансии подразумевают удаленную работу, пишет iz.ru.