Обыски провели в доме оппозиционного блогера из Шахт

По словам Алескерова, обыски в его дома устроили по распоряжению главы местного управления следкома и других представителей городской власти. Прокомментировавший ситуацию блогер призвал население ходить на выборы и голосовать «знаете, за кого».
Руфат Алескеров в своих блогах в соцсети резко выступает против городской власти и критикует состояние Шахт во всех сферах.
Несколькими днями ранее обыски прошли в доме начальника ГИБДД по Миллеровскому району Александра Чмыхалова, которого подозревают в превышении должностных полномочий. При обыске в доме руководителя УГИБДД нашли коллекцию ножей и собственный портрет.