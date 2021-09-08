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Обыски провели в доме оппозиционного блогера из Шахт

8 сентября 2021, 10:41
Фото: shahtystop/instagram
Руфат Алескеров
В доме блогера и предпринимателя Руфата Алескерова в Шахтах прошли обыски, сообщил городской паблик со ссылкой на самого оппозиционера.

По словам Алескерова, обыски в его дома устроили по распоряжению главы местного управления следкома и других представителей городской власти. Прокомментировавший ситуацию блогер призвал население ходить на выборы и голосовать «знаете, за кого».

Руфат Алескеров в своих блогах в соцсети резко выступает против городской власти и критикует состояние Шахт во всех сферах.

Фото: shahtystop/instagram

Несколькими днями ранее обыски прошли в доме начальника ГИБДД по Миллеровскому району Александра Чмыхалова, которого подозревают в превышении должностных полномочий. При обыске в доме руководителя УГИБДД нашли коллекцию ножей и собственный портрет.

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#Новости#Происшествия
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