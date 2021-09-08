Переработчики вторсырья отправили письмо Мишустину с просьбой ускорить введение РОП

Сейчас в России самостоятельно занимаются утилизацией отходов или уплачивают экологический сбор максимум три процента от общего количества компаний, которые обязаны это делать. Как считает исполнительный директор ассоциации «Промышленность за экологию» Любовь Меланевская, за все это время система администрирования так и не была налажена. Хотя новые требования должны быть обязательными к исполнению всеми субъектами регулирования, а не только теми, кто и до этого добросовестно исполнял свои обязанности.