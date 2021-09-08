Переработчики вторсырья отправили письмо Мишустину с просьбой ускорить введение РОП

Как сообщают iz.ru, в своем письме переработчики предупреждают, что стоимость ценного вторичного сырья, которое выпало из оборота, - около 275 миллиардов рублей. Это отходы, которые не попали на переработку и были захоронены на мусорных полигонах начиная с 2015 года.
В ассоциации «Клевер» считают, что избежать экономических потерь поможет запуск уже со следующего года концепции РОП. В письме Мишустину отраслевым сообществом положительно оценивается законопроект, касающийся новой концепции. Против него ассоциации, представляющие интересы производителей и импортеров товаров и упаковки. Подписанты письма говорят о недопустимости противопоставления собственной выгоды интересам государства и общества.
Как считает глава ассоциации «СтеклоСоюз» Виктор Осипов, с затягиванием реализации концепции РОП упущенная выгода отечественных стеклотарных заводов составит несколько миллиардов рублей. Их использованную продукцию можно многократно перерабатывать на сырье для создания чего-то нового вместо того, чтобы просто выбросить на свалку.
Зато переработка бумаги и картона за последние 10 лет выросла с 40 до 65 процентов. Сейчас ежегодно в РФ перерабатывается свыше 4,4 миллиона тонн использованной бумаги. В ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» считают, что правильная модель РОП будет способствовать 90-процентной переработке отходов бумаги и картона.
Сейчас в России самостоятельно занимаются утилизацией отходов или уплачивают экологический сбор максимум три процента от общего количества компаний, которые обязаны это делать. Как считает исполнительный директор ассоциации «Промышленность за экологию» Любовь Меланевская, за все это время система администрирования так и не была налажена. Хотя новые требования должны быть обязательными к исполнению всеми субъектами регулирования, а не только теми, кто и до этого добросовестно исполнял свои обязанности.
“Мы предлагали четко прописать возможность исполнять РОП через ассоциации”, - говорит она. Тогда регулятору проще вести контроль за бизнесом по принципу одного окна. И можно прозрачно установить круг субъектов регулирования.
Напомним, что в стране прогнозируют мусорный коллапс, если российские власти не остановят быструю заполняемость полигонов и не будет создана инфраструктура для переработки отходов.