По данным Frank RG кредитная СберКарта – самая выгодная в России

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал, что беспроцентный период работает довольно удобно и понятно для всех. На протяжении месяца можно покупать товары или услуги, после чего есть еще 3 месяца для погашения долга без процентов. Кредитную карту можно открыть за 2 минуты. Помимо этого, обслуживание карты и СМС-уведомления бесплатные. «Все это делает СберКарту крайне конкурентоспособной, и мы высоко ценим ее признание аналитиками Frank RG», - добавил Ведяхин.