По данным Frank RG кредитная СберКарта – самая выгодная в России

Аналитики выяснили, что у Сбера лучшие условия по сравнению с другими аналогичными картами. Так, срок беспроцентного периода составляет 120 дней, при этом не взимается плата за обслуживание продукта. Об этом пишет newsnn.ru.
Во время проведенных исследований эксперты Frank RG оценивали кредитные карты по разным параметрам. Учитывались годовая стоимость обслуживания, программа лояльности, процентная ставка, беспроцентный период, лимит по кредиту, график платежей, снятие наличных, а также инновационные решения.
Юрий Грибанов, гендиректор аналитической и консалтинговой компании Frank RG, сообщил, что была проведена оценка нового карточного продукта, благодаря чему клиентам предложен самый выгодный продукт с продолжительным льготным периодом.
Сбер запустил кредитную карту в августе. Ставка в категории «Здоровье» и для онлайн-покупок в СберМегаМаркете составляет 9,8%. Для остальных операций по карте ставка равна 17,9%. Лимит по кредиту - до 1 миллиона рублей.
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал, что беспроцентный период работает довольно удобно и понятно для всех. На протяжении месяца можно покупать товары или услуги, после чего есть еще 3 месяца для погашения долга без процентов. Кредитную карту можно открыть за 2 минуты. Помимо этого, обслуживание карты и СМС-уведомления бесплатные. «Все это делает СберКарту крайне конкурентоспособной, и мы высоко ценим ее признание аналитиками Frank RG», - добавил Ведяхин.