По поручению Дегтярева в Хабаровском крае школы и больницы получили новые авто

По сообщению издания transsibinfo.com, новая партия транспортных средств включает пятьдесят шесть единиц. Приемку автомобилей и автобусов осуществляли на площади Ленина в Хабаровске. Отсюда в разные районы региона отправилось тринадцать ПАЗов, девять «газелей», три автомобиля марки УАЗ, предназначенные для перевозки школьников. Еще двадцать восемь машин «УАЗ-Патриот» поехали в больницы Хабаровска и районы региона. Кроме этого, в медицинские учреждения Хабаровского, Нанайского и Амурского районов будет направлено три автомобиля скорой помощи на базе «Газель-Next».
Михаил Дегтярев отметил, что обновление автопарков учебных заведений и медицинских учреждений осуществляется в рамках масштабной программы технического переоснащения социальных объектов Хабаровского края. Врио губернатора подчеркнул, что эта партия не последняя и в ближайшее время в населенные пункты разных районов Хабаровского края будут еще отправлены новые транспортные средства. Закупка автомобилей и автобусов осуществляется в рамках реализации нацпроекта и проекта по линии Министерства просвещения России.
«Что касается дополнительного транспорта для участковых врачей, мы его приобрели на часть средств из 2 млрд рублей, которые поступили в регион в качестве финансовой помощи после визита в Хабаровский край премьер-министра России Михаила Мишустина», — рассказал Дегтярев.
Запросы на новый транспорт были получены из нескольких районов, в том числе Охотского и Верхнебуреинского. Также школьные автобусы ждут в селе Лермонтовка Бикинского района. ПАЗы, которые отправятся в эти районы, адаптированы для безопасной и комфортной перевозки школьников. В частности, они оснащены дополнительной ступенькой для посадки учеников младших классов, а также могут эксплуатироваться в сложных климатических условиях.
Автомобили для перевозки медицинских работников также были закуплены в северной комплектации. Необходимо отметить, что новые транспортные средства будут отправлены практически во все районы Хабаровского края. До конца текущего года в медучреждения региона планируют поставить еще тридцать два автомобиля скорой помощи.
Напомним, в Хабаровском крае продолжается реализация масштабной программы технического переоснащения учреждений социальной сферы и здравоохранения. Глава региона Михаил Дегтярев сумел добиться обновления технической базы общеобразовательных школ, детских садов, поликлиник и больниц за счет перераспределения средств краевого бюджета и получения денег из федерального центра.