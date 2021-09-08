По поручению Дегтярева в Хабаровском крае школы и больницы получили новые авто

По сообщению издания transsibinfo.com, новая партия транспортных средств включает пятьдесят шесть единиц. Приемку автомобилей и автобусов осуществляли на площади Ленина в Хабаровске. Отсюда в разные районы региона отправилось тринадцать ПАЗов, девять «газелей», три автомобиля марки УАЗ, предназначенные для перевозки школьников. Еще двадцать восемь машин «УАЗ-Патриот» поехали в больницы Хабаровска и районы региона. Кроме этого, в медицинские учреждения Хабаровского, Нанайского и Амурского районов будет направлено три автомобиля скорой помощи на базе «Газель-Next».