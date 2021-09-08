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Прибыль с платных туалетов и угроза лесных пожаров: новости среды в Ростове

8 сентября 2021, 14:05
Фото: pxhere.com
коллаж
Власти Ростова-на-Дону рассказали, куда пойдут деньги с платных туалетов, а спасатели предупредили об угрозе лесных пожаров, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Прибыль с туалетов

В ближайшее время на улицах Ростова-на-Дону появятся десять модульных туалетов, которые уже закупили городские власти. Туалеты с системой обогрева и принудительной вентиляцией будут платными и эксплуатироваться круглый год.

Фото: rostov-gorod.ru

Стоимость посещения туалетов пока неизвестна, но власти уже сообщили, что прибыль от них пойдет в городской бюджет.

Риск лесных пожаров

По информации научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС МЧС РФ, в Ростовской области в сентябре ожидается высокая пожароопасность. После анализа гидрометеорологической ситуации и прогноза температуры стало понятно, что в регионе высокий риск возникновения лесных пожаров.

Фото: 61.mchs.gov.ru

Повторения прошлогодних пожаров в лесничествах региона опасаются и власти, потому в области провели подготовку к пожароопасному сезону.

Сомнения с фейерверком

В Ростове-на-Дону 11 сентября пройдет День города, но власти до сих пор не решили, устраивать фейерверк или нет. Уже точно известно, что гала-концерта на Театральной площади в этом году не будет, а насчет праздничного салюта власти пока сомневаются.

Фото: rostov-gorod.ru

Как заявила замглавы города по социальным вопросам Елена Кожухова, «решение по данному вопросу еще не принято». В программе Дня города запланировали тематический форум, выставки, фестиваль купечества, а также праздничный концерт.

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