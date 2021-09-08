Прибыль с платных туалетов и угроза лесных пожаров: новости среды в Ростове

В Ростове-на-Дону 11 сентября пройдет День города, но власти до сих пор не решили, устраивать фейерверк или нет. Уже точно известно, что гала-концерта на Театральной площади в этом году не будет, а насчет праздничного салюта власти пока сомневаются.