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Ростовчане назвали слишком мягким наказание ФК «Ростов» за рекламу букмекеров

8 сентября 2021, 09:54
Фото: vk.com/fcrostov
Управление ФАС потребовало оштрафовать футбольный клуб «Ростов» на 500 тысяч рублей за рекламу букмекеров, но такое наказание болельщики посчитали слишком мягким, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Антимонопольщики настаивают на том, чтобы привлечь клуб к ответственности. Причиной стала жалоба, что в 2020 году на стене «Ростов-Арены» транслировали рекламу организатора азартных игр.

Сам клуб обратился в суд, чтобы отменить решение УФАС. Управление хочет оштрафовать его на 500 тысяч рублей.

В соцсетях пользователи написали, что такое наказание слишком мягкое, так как клубы на этой рекламе зарабатывают намного больше. По их словам, ничего не изменится, если действовать такими методами.

«Да у нас весь футбол как целая реклама. Позор, им платят такие огромные деньги, а они толком бить не умеют», — прозвучало в комментариях.

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