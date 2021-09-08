Ростовчане назвали слишком мягким наказание ФК «Ростов» за рекламу букмекеров

Антимонопольщики настаивают на том, чтобы привлечь клуб к ответственности. Причиной стала жалоба, что в 2020 году на стене «Ростов-Арены» транслировали рекламу организатора азартных игр.
Сам клуб обратился в суд, чтобы отменить решение УФАС. Управление хочет оштрафовать его на 500 тысяч рублей.
В соцсетях пользователи написали, что такое наказание слишком мягкое, так как клубы на этой рекламе зарабатывают намного больше. По их словам, ничего не изменится, если действовать такими методами.
«Да у нас весь футбол как целая реклама. Позор, им платят такие огромные деньги, а они толком бить не умеют», — прозвучало в комментариях.