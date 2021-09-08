Ростовчане заявили, что озеленение за 167 млн рублей не улучшит город

По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, масштабные работы пройдут с 16 октября по 15 декабря. Всего планируется высадить 15 тысяч кустарников и деревьев.
Глава администрации города заявил, что нужно свести к минимуму число растений, которые могут погибнуть. Для этого планируется высаживать взрослые деревья.
В соцсетях запустили голосование на тему, станет ли город красивее после работ. Около 85% человек ответили отрицательно.
Другие горожане удивились, что вначале деревья в городе вырубают, а потом сажают новые.