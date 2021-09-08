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Ростовчане заявили, что озеленение за 167 млн рублей не улучшит город

8 сентября 2021, 10:44
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону планируется направить 167,6 миллиона рублей на озеленение города, но многим горожанам это не понравилось, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, масштабные работы пройдут с 16 октября по 15 декабря. Всего планируется высадить 15 тысяч кустарников и деревьев.

Глава администрации города заявил, что нужно свести к минимуму число растений, которые могут погибнуть. Для этого планируется высаживать взрослые деревья.

В соцсетях запустили голосование на тему, станет ли город красивее после работ. Около 85% человек ответили отрицательно.

Другие горожане удивились, что вначале деревья в городе вырубают, а потом сажают новые.

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