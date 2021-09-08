Ростовчанина будут судить за пересылку магазинов к автомату Калашникова в США

По версии следствия, ростовчанин, доподлинно зная, что перемещение оружия через границу запрещено, купил через интернет магазины для автомата Калашникова, рукоятки пистолетного типа и складные рамочные приклады для автомата и пулеметов.
Действуя с целью получения материальной выгоды, ростовчанин отправил оружие через курьерскую службу в США. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Таганрога, которые перевозили оружие, боеприпасы и взрывные устройства из Московской области.