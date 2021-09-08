rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчанина будут судить за пересылку магазинов к автомату Калашникова в США

8 сентября 2021, 14:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
На уроженца Ростова-на-Дону завели уголовное дело за незаконное перемещение вооружения через границу, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

По версии следствия, ростовчанин, доподлинно зная, что перемещение оружия через границу запрещено, купил через интернет магазины для автомата Калашникова, рукоятки пистолетного типа и складные рамочные приклады для автомата и пулеметов.

Действуя с целью получения материальной выгоды, ростовчанин отправил оружие через курьерскую службу в США. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Таганрога, которые перевозили оружие, боеприпасы и взрывные устройства из Московской области.

Материалы по теме
Депутат в Ростовской области рассказал о том, как легко купить оружие в ДаркнетеПочти 1,8 тыс единиц незаконного оружия изъяли в Ростовской областиФСБ задержала 45 изготовителей оружия в 25 регионах РФ
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00