Супруг бенефициара банка “Конкорд” оказался замешанным в коррупционных скандалах

С 8 сентября платежная система Visa перестала поддерживать платежи на данных сайтах, среди которых - Fresh Casino, Joy Casino и Frank Casino.
Данные игровые сайты, а также другие ресурсы ранее заблокировал Роскомнадзор. После запрета работы их владельцы переключились на зарубежные площадки, но сейчас Visa заблокировала работу онлайн-казино и на Украине.
Сайт lenta.ru сообщает, что правила международных платежных систем Visa и Mastercard предполагают проверку профиля и истории каждой компании. Очевидно, что банк “Конкорд” не прошел данную проверку.
В 2018 году “Конкорду” выставили штраф в размере 1,55 миллиона гривен со стороны НБУ (Национального банка Украины). Деятельность организации была признана рисковой, и на банк распространились прочие меры воздействия.
История банка “Конкорд” началась в 2006 году. В 2012 году, как свидетельствуют данные на официальном сайте, его основными бенефициарами стали сестры Елена Соседка и Юлия Соседка.
Ранее Елена была известна под двойной фамилией - Соседка-Мишалова. Она носила ее, будучи депутатом Днепропетровского облсовета. До середины 2014 года Елена была членом фракции Партии регионов.
Ее супруг Вячеслав Мишалов стал депутатом Днепропетровского городского совета, а затем - секретарем генсовета. Данная должность считается второй по значимости после мэра города. Предполагают, что карьерным ростом он обязан предприимчивости супруги. Однако вскоре Мишалов стал фигурантом нескольких крупных коррупционных скандалов. После этого СМИ начали упоминать Елену только с фамилией Соседка.
В 2016 году “Конкорд” подписал договор с независимым процессинговым центром ProCard, после чего стал членом систем Visa, Mastercard и "ПРОСТІР". Более 100 000 человек успели получить карты банка. В 2019 году состоялся выпуск Prepaid-карты Х-card на базе Visa. Ее можно было получить без предоставления паспортных данных и ИНН.
Ранее банк входил в группу компаний Concord Capital, которую основали предприниматели Игорь Коломойский и Игорь Мазепа.