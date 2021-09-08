Супруг бенефициара банка “Конкорд” оказался замешанным в коррупционных скандалах

В 2016 году “Конкорд” подписал договор с независимым процессинговым центром ProCard, после чего стал членом систем Visa, Mastercard и "ПРОСТІР". Более 100 000 человек успели получить карты банка. В 2019 году состоялся выпуск Prepaid-карты Х-card на базе Visa. Ее можно было получить без предоставления паспортных данных и ИНН.