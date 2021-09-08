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В администрации Ростова-на-Дону рассказали, куда пойдут деньги с платных туалетов

8 сентября 2021, 09:01
Фото: pexels.com
В Ростове-на-Дону уже закупили 10 модульных туалетов, которые появятся на улицах города, а вся прибыль пойдет в бюджет, сообщили в мэрии.

Всего на закупку кабинок потратили 29 миллионов рублей, использовать их будут круглый год. Есть системы обогрева и принудительной вентиляции.

Предусмотрены терминалы оплаты, но стоимость пока неизвестна. Ее определят горожане во время общественных обсуждений.

Но уже понятно, куда направят вырученные средства. Как отметили в администрации, взимание платы позволит содержать и обслуживать уличные общественные туалеты, приобрести дополнительные туалетные модули, улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние города..

В скором времени кабинки появятся на улицах города.

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