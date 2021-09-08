В администрации Ростова-на-Дону рассказали, куда пойдут деньги с платных туалетов

Всего на закупку кабинок потратили 29 миллионов рублей, использовать их будут круглый год. Есть системы обогрева и принудительной вентиляции.
Предусмотрены терминалы оплаты, но стоимость пока неизвестна. Ее определят горожане во время общественных обсуждений.
Но уже понятно, куда направят вырученные средства. Как отметили в администрации, взимание платы позволит содержать и обслуживать уличные общественные туалеты, приобрести дополнительные туалетные модули, улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние города..
В скором времени кабинки появятся на улицах города.