В Белгородской области член «Справедливой России» добился выселения семьи из дома

Сама Шамраева была выселена из дома по решению суда. Общественник несколько лет пытался выселить из здания его хозяйку. Когда это произошло, дом сразу попытались продать. Об этом пишет bel.ru.
В доме Галины Шамраевой прожило четыре поколения семейства. В 2014 году муж бывшей женщины серьезно заболел. Супруге пришлось оформить с Виктором Озеровым договор займа на полмиллиона рублей по ставке 8% в месяц под залог участка с находящимся на нем жилым домом.
По прошествии года суд по иску Озерова признал мировое соглашение. Документ обязал Шамраеву выплатить всю сумму долга до второго июля 2016 года. При невыплате женщина лишалась дома и земли. Недвижимость хотели реализовать на торгах.
К озвученной дате вдова успела выплатить более миллиона рублей. При этом остаток на момент подписания мирового соглашения в Белгородском областном суде составлял 1,1 миллиона рублей. Галина Шамраева не смогла выполнить обязательства по причине болезни и кончины мужа.
В конце концов здание, где прописаны женщина и ее сын, выставили на продажу. На торгах дом приобрел депутат Совета депутатов Старооскольского округа от местного отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Корчагин. Чиновник заплатил за лот 1,1 миллиона рублей.
После постановления суда о выселении прежних жильцов новый собственник стал рьяно участвовать в процессе выселения вдовы и ее сына. Надо сказать, что приставы в кратчайшие сроки арестовали и опечатали собственность Галины Шамраевой. Женщине не дали забрать даже стиральную машинку.
Бывшая хозяйка дома сетует, что Корчагин отобрал у нее не просто жилье, но и всю жизнь. Когда вдова попыталась открыть дверь своим ключом, то ничего не получилось. Увидев это, депутат рассмеялся. Шамраева попросила представителя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» открыть дверь, чтобы унести хоть какие-то вещи. Корчагин согласился на это лишь после вмешательства приставов.
«Я же не могу ходить в одних трусах! У меня нет вещей. Сейчас такая погода, а я хожу в одном платье и кофте. Сейчас чиновник на контакт не идет», — жалуется вдова.
Женщина пока не трудоустроена. Она получает пенсию по потере кормильца. Размер пособия немногим больше 15 000 рублей.
Депутат отметил, что ждет решения, пока приставы заберут вещи, и женщина переедет. Парламентарий заявил, что он снял вдове и ее сыну малосемейку. Чиновники городского округа якобы дали слово выделить семье «неплохое социальное жилье», в котором продолжается ремонт. Из съемной квартиры Шамраевым придется съехать до 20 сентября.
Добавим, что справедливоросс успел выставить на продажу дом женщины, которая потеряла супруга. Депутат хочет получить за него 4,5 миллиона рублей, что почти на 3,5 миллиона рублей превышает сумму, за которую Корчагин его купил. Получается, что парламентарий захотел заработать на единственном жилье вдовы, лишившейся его из-за услуг недобросовестного кредитора.
На данный момент Галина Шамраева готовит жалобу в Первый кассационный суд.