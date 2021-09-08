В Белгородской области член «Справедливой России» добился выселения семьи из дома

Бывшая хозяйка дома сетует, что Корчагин отобрал у нее не просто жилье, но и всю жизнь. Когда вдова попыталась открыть дверь своим ключом, то ничего не получилось. Увидев это, депутат рассмеялся. Шамраева попросила представителя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» открыть дверь, чтобы унести хоть какие-то вещи. Корчагин согласился на это лишь после вмешательства приставов.