В Ростове пока не решили, будет ли фейерверк в честь Дня города 11 сентября

Власти Ростова-на-Дону окончательно отказались от планов проведения гала-концерта на Театральной площади, однако все еще решают вопрос организации праздничного салюта. Решение о запуске фейерверков примут в ближайшие дни, поскольку основное празднование перенесли на 11–12 сентября.