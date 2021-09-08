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В Ростове пока не решили, будет ли фейерверк в честь Дня города 11 сентября

8 сентября 2021, 10:32
Фото: pexels.com
Власти Ростова-на-Дону все еще обсуждают праздничный салют, приуроченный к 272-й годовщине со дня основания города, заявила в ходе на пресс-брифинга замглавы города по социальным вопросам Елена Кожухова.

Власти Ростова-на-Дону окончательно отказались от планов проведения гала-концерта на Театральной площади, однако все еще решают вопрос организации праздничного салюта. Решение о запуске фейерверков примут в ближайшие дни, поскольку основное празднование перенесли на 11–12 сентября.

«Решение по данному вопросу еще не принято», — заявила Кожухова.

Ранее сообщалось, что в программу празднования Дня города войдут тематический форум, выставки, фестиваль купечества, а также праздничная концертная программа. Однако ростовчане остались недовольны планами организации праздника, назвав его «пиром во время чумы».

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