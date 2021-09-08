В Ростове пока не решили, будет ли фейерверк в честь Дня города 11 сентября

Власти Ростова-на-Дону окончательно отказались от планов проведения гала-концерта на Театральной площади, однако все еще решают вопрос организации праздничного салюта. Решение о запуске фейерверков примут в ближайшие дни, поскольку основное празднование перенесли на 11–12 сентября.
«Решение по данному вопросу еще не принято», — заявила Кожухова.
Ранее сообщалось, что в программу празднования Дня города войдут тематический форум, выставки, фестиваль купечества, а также праздничная концертная программа. Однако ростовчане остались недовольны планами организации праздника, назвав его «пиром во время чумы».