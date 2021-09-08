В Ростовской области продезинфицировали 38 тысяч общественных пространств

Так, обеззараживание провели в 55 муниципалитетах области. Санитарную обработку обеспечили специалисты служб экстренного реагирования. Дезинфекцию проводили 375 человек, с использованием 156 единиц техники. Силами МЧС также была проведена обработка трех мест большого скопления людей, было задействовано семь человек и две единицы техники.
Мероприятия по дезинфекции в местах скопления людей в Ростовской области проводятся с 4 апреля 2020 года. Такое поручение было дано губернатором региона Василием Голубевым. Так, санитарную обработку проводят на остановках, площадях у вокзалов, на территории больниц, магазинов и жилых многоквартирных домов.
В течение прошлой недели было силами сотрудников ДПЧС региона, руководителями органов управления ГОЧС муниципалитетов, муниципальных аварийно-спасательных формирований и их заместителями составлено 68 протоколов за нарушение правил поведения в условиях распространения COVID-19.