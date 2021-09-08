В Ростовской области продезинфицировали 38 тысяч общественных пространств

Мероприятия по дезинфекции в местах скопления людей в Ростовской области проводятся с 4 апреля 2020 года. Такое поручение было дано губернатором региона Василием Голубевым. Так, санитарную обработку проводят на остановках, площадях у вокзалов, на территории больниц, магазинов и жилых многоквартирных домов.