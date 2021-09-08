В транспорте Ростова провели рейд по соблюдению дезинфекционного режима

Масштабный рейд провели на конечных остановках общественного транспорта, это Центральный рынок, Темерник, Привокзальная площадь и Сельмаш.
Всего входе рейда проверили 450 единиц общественного транспорта, комиссия выясняла, есть ли у водителей маски, дезинфицирующие средства, а также то, делают ли сотрудники перевозчиков уборку транспорта на конечных остановках. О каких-либо выявленных нарушениях не сообщается.
Напомним, с начала 2021 года в в Ростовской области составили более 4 тысяч протоколов на безмасочников. Из общего количества протоколов 40% выписали при проверке масочного режима в местах торговли, 600 — в общественном транспорте.