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В транспорте Ростова провели рейд по соблюдению дезинфекционного режима

8 сентября 2021, 14:52
Фото: rostov-gorod.ru
дезинфекция
В Ростове-на-Дону проверили общественный транспорт на соблюдение дезинфекционного режима, сообщили в городской администрации.

Масштабный рейд провели на конечных остановках общественного транспорта, это Центральный рынок, Темерник, Привокзальная площадь и Сельмаш.

Всего входе рейда проверили 450 единиц общественного транспорта, комиссия выясняла, есть ли у водителей маски, дезинфицирующие средства, а также то, делают ли сотрудники перевозчиков уборку транспорта на конечных остановках. О каких-либо выявленных нарушениях не сообщается.

Напомним, с начала 2021 года в в Ростовской области составили более 4 тысяч протоколов на безмасочников. Из общего количества протоколов 40% выписали при проверке масочного режима в местах торговли, 600 — в общественном транспорте.

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