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Жители России взяли рекордное число кредитов

8 сентября 2021, 16:58
Фото: pixabay.com
Жители РФ в август взяли потребительские кредиты на рекордную сумму на фоне июльского замедления темпов кредитования.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию агентства Frank RG, в течение месяца было оформлено свыше двух миллионов необеспеченных ссуд. Их общая сумма составила 646,7 миллиарда рублей, что является рекордом для России. А по сравнению с июлем рост числа новых кредитов составил 7,5 процента. Количество одобренных ссуд тоже увеличилось - на 6,9 процента.

Размер среднего потребительского кредита в августе составил 312,6 тысячи рублей. Так, в Сбербанке за месяц была одобрена в виде ссуд выдача 275 миллиардов рублей.

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