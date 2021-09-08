Жители России взяли рекордное число кредитов

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию агентства Frank RG, в течение месяца было оформлено свыше двух миллионов необеспеченных ссуд. Их общая сумма составила 646,7 миллиарда рублей, что является рекордом для России. А по сравнению с июлем рост числа новых кредитов составил 7,5 процента. Количество одобренных ссуд тоже увеличилось - на 6,9 процента.
Размер среднего потребительского кредита в августе составил 312,6 тысячи рублей. Так, в Сбербанке за месяц была одобрена в виде ссуд выдача 275 миллиардов рублей.