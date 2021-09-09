Агент Сулейманова заявил, что его клиент поставил цель пробиться в сборную

«Шапи в турецком чемпионате будет проще показать себя, там более атакующий футбол. На мой взгляд, чемпионат Турции ничем не слабее, а в каких-то аспектах сильнее, чем российская лига. Поэтому переход в сильный иностранный чемпионат - это большой плюс для его карьеры. Уверен, что в этом сезоне Шапи покажет свои самые сильные качества и попадет в сборную России», -приводит слова Оганяна «Совесткий спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».