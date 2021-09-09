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Агент Сулейманова заявил, что его клиент поставил цель пробиться в сборную

9 сентября 2021, 16:22
Фото: pxhere.com
Футбольный агент Вадим Оганян, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, заявил, что футболист намерен успешно выступить в составе «Гиресунспора», куда он перешел на правах аренды.

«Шапи в турецком чемпионате будет проще показать себя, там более атакующий футбол. На мой взгляд, чемпионат Турции ничем не слабее, а в каких-то аспектах сильнее, чем российская лига. Поэтому переход в сильный иностранный чемпионат - это большой плюс для его карьеры. Уверен, что в этом сезоне Шапи покажет свои самые сильные качества и попадет в сборную России», -приводит слова Оганяна «Совесткий спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».

Отмечается, что турецкий клуб арендовал 21-летнего россиянина до конца текущего сезона.

Напомним, Сулейманов является воспитанником академии краснодарского клуба. В составе взрослой команды «быков» он провел 118 матчей, забил 23 гола и отдал восемь ассистов. Его контракт истекает следующим летом.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство краснодарцев продлило соглашение с Сулеймановым до 2024 года.

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