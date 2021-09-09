Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти ростовского музыканта в больнице

Александр Бастрыкин поручил главе регионального УСКР Аслану Хуаде доложить о ситуации. Причиной стали жалобы матери погибшего в больнице музыканта на ход расследования дела.
Напомним, что 40-летний кларнетист Алексей Киселев скончался в БСМП № 2, которая располагается в Ростове. Это произошло четыре года назад, официальная причина - цирроз печени.
Мать умершего музыканта Людмила Киселева заявила корреспонденту RostovGazeta, что заключение о смерти может быть недостоверным. Она уверена, что у ее сына не было этого заболевания.