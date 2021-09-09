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Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти ростовского музыканта в больнице

9 сентября 2021, 11:00
Фото: sledcom.ru
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти 40-летнего жителя Ростова-на-Дону, сообщили в СКР.

Александр Бастрыкин поручил главе регионального УСКР Аслану Хуаде доложить о ситуации. Причиной стали жалобы матери погибшего в больнице музыканта на ход расследования дела.

Напомним, что 40-летний кларнетист Алексей Киселев скончался в БСМП № 2, которая располагается в Ростове. Это произошло четыре года назад, официальная причина - цирроз печени.

Мать умершего музыканта Людмила Киселева заявила корреспонденту RostovGazeta, что заключение о смерти может быть недостоверным. Она уверена, что у ее сына не было этого заболевания.

Ранее ушел из жизни Евгений Лесняк, который ранее руководил Азовом Ростовской области.

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