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Бензин в Ростовской области подорожал на 5% с начала года

9 сентября 2021, 08:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области продолжает увеличиваться стоимость топлива, с начала года цены выросли более чем на 5%, сообщает Росстат.

С января стоимость бензина выросла на 5,4%, а с начала лета — на 1,7%. Если рассматривать отдельно по маркам, то АИ-92 вырос в цене на 5,9%, АИ-95 — на 5,4%, АИ-98 — 4,3%. Дизельное топливо стало дороже на 4,8%.

В Ростове стоимость литра бензина варьируется от 47 до 57 рублей. За дизельное топливо водители платят 49,2 рубля.

В целом донская столица находится на четвертом месте среди городов Южного федерального округа по ценам на топливо. В тройке лидеров находятся Севастополь, Симферополь и Майкоп.

Ранее стало известно, сколько бензина могут купить в месяц жители Ростовской области.

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