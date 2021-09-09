Бензин в Ростовской области подорожал на 5% с начала года

С января стоимость бензина выросла на 5,4%, а с начала лета — на 1,7%. Если рассматривать отдельно по маркам, то АИ-92 вырос в цене на 5,9%, АИ-95 — на 5,4%, АИ-98 — 4,3%. Дизельное топливо стало дороже на 4,8%.