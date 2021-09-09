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Число инфицированных коронавирусом в Ростовской области выросло на 470 человек

9 сентября 2021, 09:04
Фото: pexels.com
В Ростовской области за сутки подтвердили 470 случаев заражения коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Заболевшие проживают в 52 городах и районах, в том числе Ростове, Батайске и Каменске-Шахтинском. В стационарах на лечении остаются 3470 человек, это количество уменьшается ежедневно после резкого роста.

Скончались 19 женщин и девять мужчин, им было от 51 до 84 лет. У них были хронические заболевания.

С начала пандемии выявили 128694 случая заражения, выздоровели 111498 граждан. Жертвами инфекции стали 6237 человек.

В прививочной кампании против коронавируса поучаствовали 1,4 миллиона добровольцев.

Ранее губернатор Василий Голубев прокомментировал жалобы на нехватку лекарств в Ростовской области.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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