Число инфицированных коронавирусом в Ростовской области выросло на 470 человек

Заболевшие проживают в 52 городах и районах, в том числе Ростове, Батайске и Каменске-Шахтинском. В стационарах на лечении остаются 3470 человек, это количество уменьшается ежедневно после резкого роста.
Скончались 19 женщин и девять мужчин, им было от 51 до 84 лет. У них были хронические заболевания.
С начала пандемии выявили 128694 случая заражения, выздоровели 111498 граждан. Жертвами инфекции стали 6237 человек.
В прививочной кампании против коронавируса поучаствовали 1,4 миллиона добровольцев.