Дегтярев вернул «Хабаровским авиалиниям» три вертолета Ми-8МТВ

Михаил Дегтярев отметил, что в наши дни все три Ми-8МТВ опять готовы летать в регионе. Их можно использовать для регулярных рейсов на север Хабаровского края, в качестве санитарной авиации и для чартерных перевозок работников горнорудных компаний. До минувшего года вертолеты находились в аренде в другом субъекте Российской Федерации. Пользы для хабаровчан они не несли.