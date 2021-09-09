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Дегтярев вернул «Хабаровским авиалиниям» три вертолета Ми-8МТВ

9 сентября 2021, 08:00
Фото: khabkrai.ru
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сдержал слово, когда вернул региональному авиаперевозчику «Хабаровские авиалинии» три принадлежащих ему вертолета Ми-8МТВ. Когда-то эти вертолеты взяла в аренду авиакомпания «Ютэйр». Воздушные суда летали в других субъектах РФ.

О проблеме Дегтярев узнал в 2020 году. В то время врио губернатора только начал работать в Хабаровском крае. В конце осени того же года глава региона побеседовал с топ-менеджерами авиакомпании «Ютэйр». Политику удалось убедить бизнесменов вернуть вертолеты в столицу Хабаровского края. Винтокрылые машины передали «Хабаровским авиалиниям». Об этом информирует transsibinfo.com.

Михаил Дегтярев отметил, что в наши дни все три Ми-8МТВ опять готовы летать в регионе. Их можно использовать для регулярных рейсов на север Хабаровского края, в качестве санитарной авиации и для чартерных перевозок работников горнорудных компаний. До минувшего года вертолеты находились в аренде в другом субъекте Российской Федерации. Пользы для хабаровчан они не несли.

Уже понятно, что Михаилу Дегтяреву удалось остановить разбазаривание регионального имущества. В прошлом этим занимались различные политики и прежние топ-менеджеры заводов Хабаровского края. Но с назначением Дегтярева на пост временно исполняющего обязанности губернатора от такой практики отказались. В результате отдельных политиков уволили, а регион получил назад разбазаренное ранее местное имущество.

К примеру, те три воздушных судна, которые глава региона вернул в родную гавань, сделают авиаперевозки для жителей труднодоступных территорий Хабаровского края более доступными. Помимо этого, их реально задействовать в санавиации.

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