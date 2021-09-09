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До +25 градусов потеплеет в четверг 9 сентября в Ростове-на-Дону

9 сентября 2021, 08:12
Фото: pexels.com
погода
Днем 9 сентября в Ростове-на-Дону будет тепло и малооблачно, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Дневная температура воздуха в городе повысится до +25 градусов, облачность будет незначительной, осадков не ожидается. В Ростовской области в четверг также сухо и солнечно, температура воздуха от +20 до +25 градусов.

В ночь на пятницу в Ростове около +10 градусов и так же малооблачно и без дождей. В пятницу 10 сентября в городе станет еще теплеет, воздух прогреется до +26 градусов и будет светить солнце. Теплая сухая погода продержится до конца субботы, а в воскресенье в Ростове возможен небольшой дождь.

Напомним, по прогнозам синоптиков, осень в Ростовской области будет жаркой и сухой, власти даже опасаются повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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