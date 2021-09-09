Эксперты: Деятельность iHerb не нарушает закон

Известно, что представители компании «Эвалар» обращались в Роспотребнадзор и Государственную думу с целью заблокировать деятельность iHerb в российском интернете, после чего пошли в прокуратуру. Об этом сообщает newizv.ru.
Скорее всего, масштаб развернутой деятельности компании iHerb взволновал конкурентов. Ранее стало известно, что компания планирует построить завод на территории России.
После того, как Барнаульский горсуд принял решение, аналитики высказались насчет того, что «трансграничные сервисы не хотят заниматься сертификацией продаваемой продукции в РФ». Вся продаваемая продукция должна быть соответствующим образом подтверждена и пройти обязательную сертификацию в соответствии с российскими законами.
По законодательству о трансграничной торговле повторную сертификацию делать не нужно, если препарат получил разрешение на продажу в приграничном государстве. На этом базируется принцип свободной торговли – без лишней бюрократии и задержек с поставками. Таким образом, решение барнаульского суда может повлиять на всю торговлю в интернете.
Артем Соколов, глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщил изданию «Форбс» о том, что деятельность iHerb полностью законна.