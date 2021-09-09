Эксперты: Деятельность iHerb не нарушает закон

По законодательству о трансграничной торговле повторную сертификацию делать не нужно, если препарат получил разрешение на продажу в приграничном государстве. На этом базируется принцип свободной торговли – без лишней бюрократии и задержек с поставками. Таким образом, решение барнаульского суда может повлиять на всю торговлю в интернете.