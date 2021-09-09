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Эксперты: Цена на м2 в новостройках Москвы подорожает

9 сентября 2021, 11:36
Фото: pixabay.com
На рынке недвижимости в Москве подорожает квадратный метр в новостройках.

Как пишет 360tv.ru, цены могут также подняться из-за повышения доли квартир-студий в продаже.

По словам заместителя директора департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Валерия Кочеткова, цена за м2 выше в квартирах меньшей площади. Об этом он рассказал изданию lenta.ru.

Эксперт отметил, в связи с этим повысится цена в эквиваленте квадратного метра. В период кризиса спрос на маленькие квартиры всегда увеличивается, а сегодня у населения низкая платежеспособность.

Кочетков пояснил, что спрос на маленькие квартиры растет из-за того, что меняется условия по льготной ипотеке. Максимальный размер кредита — 3 млн руб. За эту сумму в российской столице можно купить только студию.

Аналитики считают, пока доля таких квартир в Москве все же низкая, и ничего не изменится. Взрывное увеличение спроса на студии возможно, если многие семьи пересмотрят свой бюджет и рассмотрят такие квартиры для проживания. Сейчас же студии считают нишевым продуктом.

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