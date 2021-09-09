Эксперты: Цена на м2 в новостройках Москвы подорожает

Аналитики считают, пока доля таких квартир в Москве все же низкая, и ничего не изменится. Взрывное увеличение спроса на студии возможно, если многие семьи пересмотрят свой бюджет и рассмотрят такие квартиры для проживания. Сейчас же студии считают нишевым продуктом.