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Еще 28 человек с коронавирусом умерли в Ростовской области

9 сентября 2021, 09:07
Фото: pexels.com
В Ростовской области по состоянию на 9 сентября умерли еще 28 коронавирусных больных, сообщили в региональном правительстве.

Среди новых жертв коронавируса девять мужчин возрастом от 51года до 83 лет и 19 женщин от 56 до 84 лет. С учетом новых умерших общее количество жертв инфекции в области достигло 6237 человек.

За последние стуки в Ростовской области выявили 470 новых случаев ковида, общее число заразившихся за весь период превысило 128,6 тысячи человек. В ковидных госпиталях региона находятся 3740 пациентов, из них 42 человека в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Напомним, с понедельника 6 сентября в Ростовской области отменили часть коронавирусных ограничений, разрешили работу точек общепита и досуга в торгово-развлекательных центрах.

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