Еще 28 человек с коронавирусом умерли в Ростовской области

Среди новых жертв коронавируса девять мужчин возрастом от 51года до 83 лет и 19 женщин от 56 до 84 лет. С учетом новых умерших общее количество жертв инфекции в области достигло 6237 человек.
За последние стуки в Ростовской области выявили 470 новых случаев ковида, общее число заразившихся за весь период превысило 128,6 тысячи человек. В ковидных госпиталях региона находятся 3740 пациентов, из них 42 человека в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
Напомним, с понедельника 6 сентября в Ростовской области отменили часть коронавирусных ограничений, разрешили работу точек общепита и досуга в торгово-развлекательных центрах.