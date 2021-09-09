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Госэкспертиза одобрила проект реставрации ЦГБ имени Н. А. Семашко в Ростове

9 сентября 2021, 15:58
Фото: gb-1.ru
В Ростове-на-Дону получили положительное заключение Главгосэкспертизы на проведение капитального ремонта ЦГБ имени Н. А. Семашко, об этом сообщил портал Город N.

Стало известно, что основные ремонтные работы проведут в поликлинике, лечкорпусах и отделении травматологии, входящих в состав зданий городской больницы № 1. Разрешения получили в августе 2021 года.

Речь идет о реконструкции всего здания, входящего в список охраняемых объектов культурного наследия. Документация для модернизации исторических зданий была получена Главгосэкспертизой в конце июня 2021 года, сейчас известно, что в корпусах проведут демонтаж, а после усиление конструкций старинного задания, а также обновят внутреннюю отделку помещений и коммуникации. Более того, в проекте модернизации комплекса зданий упоминается установка пожарной сигнализации, замена дверных блоков и другие существенные улучшения зданий.

Напоминаем, 14 июля на сайте госзакупок была размещена заявка о поиске подрядчика, который осуществит капитальный ремонт комплекса зданий городской больницы № 1 им. Н. А. Семашкоа за 177 миллионов рублей, однако определение поставщика было отменено.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил решить проблему «кадрового голода» в сфере медицины и привлечь новых врачей к работе в медучреждениях региона.

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