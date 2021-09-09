Госэкспертиза одобрила проект реставрации ЦГБ имени Н. А. Семашко в Ростове

Речь идет о реконструкции всего здания, входящего в список охраняемых объектов культурного наследия. Документация для модернизации исторических зданий была получена Главгосэкспертизой в конце июня 2021 года, сейчас известно, что в корпусах проведут демонтаж, а после усиление конструкций старинного задания, а также обновят внутреннюю отделку помещений и коммуникации. Более того, в проекте модернизации комплекса зданий упоминается установка пожарной сигнализации, замена дверных блоков и другие существенные улучшения зданий.