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Кассационный суд подтвердил сговор в закупке водонапорных башен в Ростовской области

9 сентября 2021, 13:59
Фото: pixino.com
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение по скандальному делу о поставке водонапорных башен в Ростовскую область, следует из документов на сайте "Электронное правосудие".

Кассационная инстанция оставила в силе решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, сотрудники министерства ЖКХ Ростовской области, а также компании ООО «ЮгСтройПром» и МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта» Миллеровского района стали фигурантами громкого дела о сговоре в сфере закупок. В 2017 году компания «ЮгСтройПром» поставила в районы Ростовской области 19 водонапорных башен, 11 из которых не соответствовали требованиям эксплуатации.

Согласно материалам картотеки дел на сайте "Электронное правосудие", основные причинами отказа в признании незаконным предыдущего решения суда стали подтвержденный факт увеличения суммы сделки, выбор способа организации аукциона, а также наличие цепочки контрактов, подтвердивших связь министерств с исполнителем поставки водонапорных башен. Все эти причины свидетельствуют о грубейших нарушениях антимонопольного законодательства, в чем суд поддержал позицию УФАС Ростовской области.

Более того ООО «ЮгСтройПром» стал подрядчиком государственного заказа, несмотря на то, что документация не подходила под требования, предъявляемые акционом. Помимо упомянутых выше нарушений, надзорные органы смогли обнаружить и подтвердить факты оплаты работ по неисполненным контрактам, а также поставку башен, не соответствующих требованиям к их эксплуатации.

В течение предыдущих двух лет несколько глав районов Ростовской области стали фигурантами уголовных дел о превышении должностных полномочий. Из-за этого преступного сговора без качественного водоснабжения остались несколько населенных пунктов, а ущерб бюджету составил более 3,6 миллиона рублей.

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