Кассационный суд подтвердил сговор в закупке водонапорных башен в Ростовской области

Более того ООО «ЮгСтройПром» стал подрядчиком государственного заказа, несмотря на то, что документация не подходила под требования, предъявляемые акционом. Помимо упомянутых выше нарушений, надзорные органы смогли обнаружить и подтвердить факты оплаты работ по неисполненным контрактам, а также поставку башен, не соответствующих требованиям к их эксплуатации.