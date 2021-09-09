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«Макдоналдс» и РЭО заключили соглашение по раздельному сбору отходов

9 сентября 2021, 19:31
Фото: pxhere.com
Компания «Макдоналдс» и Российский экологический оператор заключили соглашение об организации раздельного сбора и вывоза отходов во всех ресторанах сети России. Также для упаковок продукции будет использовано вторсырье.

Данное соглашение действует два года, после чего его можно продлить. При этом отсутствуют какие-либо финансовые обязательства со стороны обеих компаний. В следующем месяце они планируют утвердить список регионов, которые обладают необходимой инфраструктурой, чтобы реализовать пилотные проекты по организации раздельного накопления мусора, его вывоза и дальнейшей утилизации. Об этом пишет rbc.ru.

Представитель РЭО отметил, что в этом году в пилотном проекте по раздельному сбору отходов примут участие 40 ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» на территории России.

Ирина Коршунова, старший директор по устойчивому развитию компании, отметила, что сейчас в 24 из 800 предприятий «Макдоналдс» в 61 российском регионе организован раздельный сбор мусора.

Она добавила, что к 2025 году во всех ресторанах «Макдоналдс» в России будет действовать система раздельного сбора отходов с возможностью дальнейшей переработки.

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