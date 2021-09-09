«Макдоналдс» и РЭО заключили соглашение по раздельному сбору отходов

Данное соглашение действует два года, после чего его можно продлить. При этом отсутствуют какие-либо финансовые обязательства со стороны обеих компаний. В следующем месяце они планируют утвердить список регионов, которые обладают необходимой инфраструктурой, чтобы реализовать пилотные проекты по организации раздельного накопления мусора, его вывоза и дальнейшей утилизации. Об этом пишет rbc.ru.