«Макдоналдс» и РЭО заключили соглашение по раздельному сбору отходов

Данное соглашение действует два года, после чего его можно продлить. При этом отсутствуют какие-либо финансовые обязательства со стороны обеих компаний. В следующем месяце они планируют утвердить список регионов, которые обладают необходимой инфраструктурой, чтобы реализовать пилотные проекты по организации раздельного накопления мусора, его вывоза и дальнейшей утилизации. Об этом пишет rbc.ru.
Представитель РЭО отметил, что в этом году в пилотном проекте по раздельному сбору отходов примут участие 40 ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» на территории России.
Ирина Коршунова, старший директор по устойчивому развитию компании, отметила, что сейчас в 24 из 800 предприятий «Макдоналдс» в 61 российском регионе организован раздельный сбор мусора.
Она добавила, что к 2025 году во всех ресторанах «Макдоналдс» в России будет действовать система раздельного сбора отходов с возможностью дальнейшей переработки.