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Массовые отключения электричества пройдут в Ростове 9 и 10 сентября

9 сентября 2021, 07:56
Фото: vk.com/donenergo
В Ростове-на-Дону ближайшие два дня запланированы отключения электричества, которые затронут десятки домов, сообщает «Донэнерго».

В четверг, 9 сентября, свет выключили на улицах Катаева, Кржижановского, Марины Расковой, Герцена и Якуба Колоса. Это коснулось улиц Кузнечная, Портовая, Судостроительная, Байкальская, Гранатовая, Еременко, Западная, Калининградская, Карпатская, Линейная, Лобачевского, Шекспира.

Электричество выключили по улицам Большая Садовая, Шаумяна, Семашко, в садовых товариществах «Донстрой», «Кумженское» и «Рыбник».

В пятницу ограничения введут на улицах Черепахина, Большая Садовая, Шаумяна, Лермонтовская, в переулках Гвардейский и Бригадный. Обесточат улицы Закруткина, Нижненольная, 1-я линия, 3-я линия, Советская.

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