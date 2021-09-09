На Украине решили выставить России счет за нашествие медуз в Ростовской области

В ходе совещания губернатор заявил, что из-за нашествия медуз в Азовском море курортный сезон прошел проблематично. По его информации, из-за них страдали отдыхающие.
Старух считает, что причиной является увеличение уровня солености воды. По мнению экологов, это связано с тем, что снизились объемы поступления пресной воды из реки Дон.
«Чиновник заявляет, что что россияне выбирают пресную воду, чтобы заниматься поливом. Он уточнил, что также нарушился природный ландшафт из-за реализации проекта Керченского моста», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Старух хочет подсчитать размер ущерба и выставить счет России.
Напомним, что летом в Ростовской области, на Кубани и Крыму отмечали огромное количество медуз в Азовском море.