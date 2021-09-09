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На Украине решили выставить России счет за нашествие медуз в Ростовской области

9 сентября 2021, 18:40
Фото: pixabay
Глава Запорожской области Украины Александр Старух обвинил Россию в нашествии медуз, в том числе в Ростовской области, пишет издание УНИАН.

В ходе совещания губернатор заявил, что из-за нашествия медуз в Азовском море курортный сезон прошел проблематично. По его информации, из-за них страдали отдыхающие.

Старух считает, что причиной является увеличение уровня солености воды. По мнению экологов, это связано с тем, что снизились объемы поступления пресной воды из реки Дон.

«Чиновник заявляет, что что россияне выбирают пресную воду, чтобы заниматься поливом. Он уточнил, что также нарушился природный ландшафт из-за реализации проекта Керченского моста», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Старух хочет подсчитать размер ущерба и выставить счет России.

Напомним, что летом в Ростовской области, на Кубани и Крыму отмечали огромное количество медуз в Азовском море.

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