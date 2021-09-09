Опасные из-за коронавируса города озвучили в Ростовской области

Пациентов зарегистрировали в Ростове, Таганроге и Батайске. Есть заболевшие в Шолоховском, Аксайском, Боковском районах.
Умерли из-за осложнений при коронавирусе 28 человек, которым было от 51 до 84 лет. У всех оказались хронические заболевания.
За все время в области подтвердили 128694 случая заболевания, выздоровели 111 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стали 6237 граждан.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев ответил на жалобы местных жителей на то, что в регионе ощущается нехватка лекарств от коронавируса.