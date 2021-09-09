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Опасные из-за коронавируса города озвучили в Ростовской области

9 сентября 2021, 09:34
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростовской области подтвердили еще 470 случаев заболевания коронавирусом в 52 городах и районах, сообщили в правительстве региона.

Пациентов зарегистрировали в Ростове, Таганроге и Батайске. Есть заболевшие в Шолоховском, Аксайском, Боковском районах.

Умерли из-за осложнений при коронавирусе 28 человек, которым было от 51 до 84 лет. У всех оказались хронические заболевания.

За все время в области подтвердили 128694 случая заболевания, выздоровели 111 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стали 6237 граждан.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев ответил на жалобы местных жителей на то, что в регионе ощущается нехватка лекарств от коронавируса.

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#Новости#Коронавирус#Илья Ульянов#Общество
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