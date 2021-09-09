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Пять лет тюрьмы грозит ростовчанину за расстрел собак на глазах у детей

9 сентября 2021, 14:20
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении Павла Коломыцева, который расстрелял собак, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Фигурант взял пневматическую винтовку и вышел на улицу Висаитова, после чего начал стрелять по бродячей собаке. Он попал ей в голову и ногу.

После этого в переулке Андреева обвиняемый выстрелил в голову еще одной собаки, которая заскулила и упала на землю. Все это видели дети в возрасте семь и три года.

На этом Коломыцев не успокоился, он схватил пса за задние лапы и ударил о мусорный контейнер. Животное погибло от полученных ранений.

Нападавшего задержали и завели уголовное дело, его направили в Октябрьский районный суд. Максимальное наказание составляет пять лет колонии.

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