Пять лет тюрьмы грозит ростовчанину за расстрел собак на глазах у детей

Фигурант взял пневматическую винтовку и вышел на улицу Висаитова, после чего начал стрелять по бродячей собаке. Он попал ей в голову и ногу.
После этого в переулке Андреева обвиняемый выстрелил в голову еще одной собаки, которая заскулила и упала на землю. Все это видели дети в возрасте семь и три года.
На этом Коломыцев не успокоился, он схватил пса за задние лапы и ударил о мусорный контейнер. Животное погибло от полученных ранений.
Нападавшего задержали и завели уголовное дело, его направили в Октябрьский районный суд. Максимальное наказание составляет пять лет колонии.