Ростовчане пожаловались на огромные очереди в пенсионном фонде на Жмайлова

«И когда я пришел, был 70-й в очереди. Когда они открылись в девять утра, прошла первая женщина. Первой она была потому, что заняла очередь в пять утра. Однако вскоре она вышла из здания со слезами на глазах. Рассказала, что ее так и не приняли в первом окне, в котором выдают номерки на прием документов, потому что сегодня оказался не приемный день для похоронных дел. А как это узнать, если ни один из девяти телефонов не отвечает? Или занято, или трубку не берут», — возмущается Владислав Козлов.