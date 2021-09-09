Ростовчане пожаловались на огромные очереди в пенсионном фонде на Жмайлова

Недавно у Владислава Козлова умерла мать. Для получения компенсации за похороны он собрал необходимые документы.
«Однако несколько соседок в доме, которые раннее похоронили своих мужей, рассказали мне, что для получения компенсации ходить в Пенсионный фонд придется чуть ли не с ночевкой. Начнем с того, что записаться по телефону невозможно. Все их девять номеров то заняты, то не отвечают. Даже узнать график приема невозможно», — сообщает Владислав Козлов.
Он рассказывает, что сегодня с раннего утра отправился в Пенсионный фонд на Жмайлова, 3А.
«И когда я пришел, был 70-й в очереди. Когда они открылись в девять утра, прошла первая женщина. Первой она была потому, что заняла очередь в пять утра. Однако вскоре она вышла из здания со слезами на глазах. Рассказала, что ее так и не приняли в первом окне, в котором выдают номерки на прием документов, потому что сегодня оказался не приемный день для похоронных дел. А как это узнать, если ни один из девяти телефонов не отвечает? Или занято, или трубку не берут», — возмущается Владислав Козлов.
В итоге он тоже не смог записаться — получить талон на прием документов.
«Я сфотографировал количество ожидающих в очереди людей на улице. Но это лишь малая часть очереди. В помещении тоже огромная толпа, и все эти люди стоят в единственное первое окно — записаться», — подчеркивает Владислав Козлов.
Корреспондент RostovGazeta позвонил по всем существующим номерам телефона Пенсионного фонда на Жмайлова, 3А. Ни на одном номере никто не ответил на звонок. А номер телефона «горячей линии» 8-800- 250-88-00 и вовсе оказался «недоступен».
Ранее RostovGazeta сообщала, что губернатор Василий Голубев признал нехватку врачей в Ростовской области.