Телефон ростовского журналиста Игоря Хорошилова прослушивали пять лет

«Я знал, что меня прослушивают уже порядка пяти лет. Однажды, с ростовской сим-картой я приехал в Москву, и она перестала работать. Сотрудники мобильного оператора разводили руками, не понимая, в чем дело. А я не удивлялся, — рассказывает Игорь Хорошилов. — Никогда никакие глупости и гадости я по телефону не выдавал. Но в экстренной ситуации, после двух обысков, конечно же, я в разговоре с некоторыми людьми по телефону наговорил то, чего лучше не надо было».