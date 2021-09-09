Телефон ростовского журналиста Игоря Хорошилова прослушивали пять лет

Информацию о том, что телефон Игоря Хорошилова, как и других его коллег, прослушивается, ростовский журналист узнал от дознавателя. Об этом он сообщил на своей странице социальной сети.
«Отдел полиции № 7 предъявил мои прослушки телефонного разговора про Резника», — написал в соцсети Игорь Хорошилов.
Из поста следует, что органы правопорядка интересует эмигрировавший из России в 2019 году оппозиционный журналист Сергей Резник.
Хорошилов признается, что информация о прослушке телефона не стала для него неожиданностью.
«Я знал, что меня прослушивают уже порядка пяти лет. Однажды, с ростовской сим-картой я приехал в Москву, и она перестала работать. Сотрудники мобильного оператора разводили руками, не понимая, в чем дело. А я не удивлялся, — рассказывает Игорь Хорошилов. — Никогда никакие глупости и гадости я по телефону не выдавал. Но в экстренной ситуации, после двух обысков, конечно же, я в разговоре с некоторыми людьми по телефону наговорил то, чего лучше не надо было».
Однако, по его словам, это всего лишь один из маленьких "крючков", который ничего не значит для перспектив передачи этого дела в суд.
«То есть то, что сейчас есть в материалах уголовного дела — передать в суд невозможно. Это шляпа. Просто завтра им надо продлевать дознание, поэтому они внесли этот протокол в дело и будут дальше продлевать. Дело не закрывают, в архив не списывают, чтобы иметь на меня "крючок"», — полагает журналист.