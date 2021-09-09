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В Азове продлили арест Семену Наму, устроившему в июле кровавую резню в маршрутке

9 сентября 2021, 14:48
Фото: Оперативная съемка
Семен Нам
Семен Нам, убивший женщину в автобусе «Азов — село Круглое», останется под стражей до середины октября, об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Стало известно, что городской суд Азова продлил арест Семена Нама до 15 октября.

Напоминаем, Семен Нам является фигурантом громкого уголовного дела о нападении в общественном транспорте, в результате которого две женщины пострадали, а одна была убита. Для поимки подозреваемого, покинувшего место преступления, был объявлен план «перехват».

Ранее глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев объяснил, почему нападавший из автобуса «Азов — село Круглое» был выписан из психиатрической больницы своим лечащим врачом.

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