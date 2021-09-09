В Азове продлили арест Семену Наму, устроившему в июле кровавую резню в маршрутке

Стало известно, что городской суд Азова продлил арест Семена Нама до 15 октября.
Напоминаем, Семен Нам является фигурантом громкого уголовного дела о нападении в общественном транспорте, в результате которого две женщины пострадали, а одна была убита. Для поимки подозреваемого, покинувшего место преступления, был объявлен план «перехват».
Ранее глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев объяснил, почему нападавший из автобуса «Азов — село Круглое» был выписан из психиатрической больницы своим лечащим врачом.