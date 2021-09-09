В Германии считают, что запуск СП-2 снизит цены на газ в Европе

По словам Нольте, СП-2 имеет не только экономическое, но и внешнеполитическое значение. Он стабилизирует газоснабжение Европы и, за счет увеличения конкуренции, снизит стоимость голубого топлива. В то же время новый газопровод, несмотря на сопротивление определенных сил, станет примером успешного взаимодействия России и Евросоюза, пишет iz.ru.