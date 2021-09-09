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В Германии считают, что запуск СП-2 снизит цены на газ в Европе

9 сентября 2021, 11:00
Фото: gazprom.ru
Депутат Бундестага Ян Нольте заявил, что «Северный поток — 2» поможет снизить стоимость газа. К этому приведет усиление конкуренции после ввода в эксплуатацию нового газопровода.

По словам Нольте, СП-2 имеет не только экономическое, но и внешнеполитическое значение. Он стабилизирует газоснабжение Европы и, за счет увеличения конкуренции, снизит стоимость голубого топлива. В то же время новый газопровод, несмотря на сопротивление определенных сил, станет примером успешного взаимодействия России и Евросоюза, пишет iz.ru.

Напомним, перед отопительным сезоном цены на газ в Европе практически ежедневно бьют рекорды. Например, в июне сентябрьский фьючерс на газовом хабе TTF стоил примерно $316, а фьючерс с погашением в октябре уже стоит $662 за 1000 кубометров.

В настоящее время основная часть газа из России в Германию идет по газопроводу «Ямал-Европа». Он проходит по территориям Белоруссии и Польши. Журналисты «Известий» опросили представителей европейского бизнеса. Многие заявляют о необходимости для экономики ЕС российского газа.

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