В Германии считают, что запуск СП-2 снизит цены на газ в Европе

По словам Нольте, СП-2 имеет не только экономическое, но и внешнеполитическое значение. Он стабилизирует газоснабжение Европы и, за счет увеличения конкуренции, снизит стоимость голубого топлива. В то же время новый газопровод, несмотря на сопротивление определенных сил, станет примером успешного взаимодействия России и Евросоюза, пишет iz.ru.
Напомним, перед отопительным сезоном цены на газ в Европе практически ежедневно бьют рекорды. Например, в июне сентябрьский фьючерс на газовом хабе TTF стоил примерно $316, а фьючерс с погашением в октябре уже стоит $662 за 1000 кубометров.
В настоящее время основная часть газа из России в Германию идет по газопроводу «Ямал-Европа». Он проходит по территориям Белоруссии и Польши. Журналисты «Известий» опросили представителей европейского бизнеса. Многие заявляют о необходимости для экономики ЕС российского газа.