В Партии пенсионеров предложили ввести бесплатную стоматологическую страховку

Прежде всего следует ввести бесплатную стоматологию для пожилых людей и детей, а потом уже для остальных граждан России. Владимир Бураков, председатель центрального совета Партии пенсионеров, отметил: «Мы давно занимаемся вопросами здравоохранения и уверены, что оно оказывает самое непосредственное влияние на национальную безопасность страны. И не зря сегодня в федеральном списке Партии пенсионеров 33 профессиональных медика. Мы используем их опыт и знания при создании наших программных предложений». Он также сообщил, что на сегодняшний день медицинские услуги не оказываются на должном уровне в нашей стране. Каждый год на 1% повышается число болезней, что составляет 1,4 миллиона граждан в год. По сравнению с прошлым годом смертность увеличилась на 200 тысяч человек. По сведениям Росстата, около 14% медицинских зданий не соответствуют требованиям и нормам. Об этом сообщает сайт novostivolgograda.ru.
Представители Партии пенсионеров создали детальные предложения о том, как улучшить медицину и помочь в развитии стоматологической помощи.
Бураков заявил, что сегодня большинство граждан нашей страны не могут позволить себе тратить деньги на свои зубы. Около 60% россиян, удаливших зубы, не в состоянии вставить коронку или имплант.
Эрик Праздников, член Партии пенсионеров, хирург-онколог и заслуженный врач России, сообщил, что в развитых европейских странах уже практикуется стоматологическое страхование. Благодаря этому проблемы с зубами у населения практически не возникают.
Также Праздников отмечает, что, по данным стоматологических исследований, стало известно, что у 40% граждан нет половины зубов. А количество полностью беззубых людей по России составляет 14%. Менее 10% населения охвачено стоматологическими осмотрами. У 90% населения нет средств, чтобы пройти полностью стоматологическое лечение.
Праздников добавил, что жители нашего государства не должны прятать улыбку, им необходимы здоровые и красивые зубы. Государство должно им в этом помочь.