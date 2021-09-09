В Партии пенсионеров предложили ввести бесплатную стоматологическую страховку

Прежде всего следует ввести бесплатную стоматологию для пожилых людей и детей, а потом уже для остальных граждан России. Владимир Бураков, председатель центрального совета Партии пенсионеров, отметил: «Мы давно занимаемся вопросами здравоохранения и уверены, что оно оказывает самое непосредственное влияние на национальную безопасность страны. И не зря сегодня в федеральном списке Партии пенсионеров 33 профессиональных медика. Мы используем их опыт и знания при создании наших программных предложений». Он также сообщил, что на сегодняшний день медицинские услуги не оказываются на должном уровне в нашей стране. Каждый год на 1% повышается число болезней, что составляет 1,4 миллиона граждан в год. По сравнению с прошлым годом смертность увеличилась на 200 тысяч человек. По сведениям Росстата, около 14% медицинских зданий не соответствуют требованиям и нормам. Об этом сообщает сайт novostivolgograda.ru.