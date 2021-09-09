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В Ростове нашли место для старинного купола, который выбросили прежние хозяева

9 сентября 2021, 07:34
Фото: vk.com/moifasad
Старинный купол с дома в Нахичевани станет частью креативного пространства D30 на Донской в Ростове-на-Дону, сообщили активисты движения "Мой фасад".

Купол выкинули прежние хозяева, которые решили капитально отремонтировать дом. Владельцы дома сняли купол и сообщили, что не собираются его ни реставрировать, ни устанавливать заново.

Найти новое место историческому элементу экстерьера решили активисты. Пока общественники искали, куда его пристроить, вандалы растащили часть конструкции на металлолом.

В настоящее время купол реставрируют и готовят к размещению, к работам приглашают всех, желающих помочь. После этого купол установят на территории креативного пространства с табличкой, на которой расскажут о его истории.

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