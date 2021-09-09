В Ростове нашли место для старинного купола, который выбросили прежние хозяева

Купол выкинули прежние хозяева, которые решили капитально отремонтировать дом. Владельцы дома сняли купол и сообщили, что не собираются его ни реставрировать, ни устанавливать заново.
Найти новое место историческому элементу экстерьера решили активисты. Пока общественники искали, куда его пристроить, вандалы растащили часть конструкции на металлолом.
В настоящее время купол реставрируют и готовят к размещению, к работам приглашают всех, желающих помочь. После этого купол установят на территории креативного пространства с табличкой, на которой расскажут о его истории.