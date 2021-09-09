В Ростовской области на торги выставили недостроенный ЖК «Темерницкий» за 224 млн руб

Имущество обанкротившегося «Ирдона» выставили на торги уже повторно, лот был оценен в 224,3 миллиона рублей. Заявки на торги, которые пройдут посредством публичного предложения, будут приниматься до 28 сентября.
В перечень реализуемого имущества вошли сети газо- и электроснабжения, три недостроенных трехэтажных дома, строительные площадки и участки земли от 600 до 86,8 тысячи квадратных метра.
Кроме того, с молотка планируют продать также производственный комплекс, принадлежащий обанкротившемуся предприятию, который находится в хуторе Красный Луч Октябрьского района Ростовской области. Его оценили в 474 миллиона рублей, имущество находится в залоге у госкорпорации ВЭБ.РФ и свободно от обременений. Также на торги выставили автобусы компании и пара земельных участков сельхозназначения для дачного хозяйства площадью 500 квадратов.
По данным СПАРК, ООО «Ирдон» зарегистрировано в Ростовской области в 2004 году. Основным видом деятельности компании являлось производство изделий из бетона для использования в строительстве. До 2017 года 26% доли компании принадлежало Вадиму Ванееву, в настоящее время активами фирмы владеют ООО «ВЭБ Капитал» (51%) и «ВЭБ.РФ» (49%).
Компания была признана банкротом в сентябре 2019 года по иску ВЭБ.