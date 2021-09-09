В Ростовской области на торги выставили недостроенный ЖК «Темерницкий» за 224 млн руб

Кроме того, с молотка планируют продать также производственный комплекс, принадлежащий обанкротившемуся предприятию, который находится в хуторе Красный Луч Октябрьского района Ростовской области. Его оценили в 474 миллиона рублей, имущество находится в залоге у госкорпорации ВЭБ.РФ и свободно от обременений. Также на торги выставили автобусы компании и пара земельных участков сельхозназначения для дачного хозяйства площадью 500 квадратов.