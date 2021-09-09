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В Ростовской области на торги выставили недостроенный ЖК «Темерницкий» за 224 млн руб

9 сентября 2021, 15:52
Фото: pixabay.com
В Аксайском районе Ростовской области в поселке Темерницкий на торги выставили жилой комплекс, который строила обанкротившаяся компания «Ирдон», принадлежащая местному бизнесмену Вадиму Ванееву, следует из документов на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротах.

Имущество обанкротившегося «Ирдона» выставили на торги уже повторно, лот был оценен в 224,3 миллиона рублей. Заявки на торги, которые пройдут посредством публичного предложения, будут приниматься до 28 сентября.

В перечень реализуемого имущества вошли сети газо- и электроснабжения, три недостроенных трехэтажных дома, строительные площадки и участки земли от 600 до 86,8 тысячи квадратных метра.

Кроме того, с молотка планируют продать также производственный комплекс, принадлежащий обанкротившемуся предприятию, который находится в хуторе Красный Луч Октябрьского района Ростовской области. Его оценили в 474 миллиона рублей, имущество находится в залоге у госкорпорации ВЭБ.РФ и свободно от обременений. Также на торги выставили автобусы компании и пара земельных участков сельхозназначения для дачного хозяйства площадью 500 квадратов.

По данным СПАРК, ООО «Ирдон» зарегистрировано в Ростовской области в 2004 году. Основным видом деятельности компании являлось производство изделий из бетона для использования в строительстве. До 2017 года 26% доли компании принадлежало Вадиму Ванееву, в настоящее время активами фирмы владеют ООО «ВЭБ Капитал» (51%) и «ВЭБ.РФ» (49%).

Компания была признана банкротом в сентябре 2019 года по иску ВЭБ.

#Новости#Экономика
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