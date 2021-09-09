rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Таганроге построят самолёты-амфибии Бе-200 для эскадрильи для тушения пожаров

9 сентября 2021, 11:35
Фото: mchs.gov.ru
В Ростовской области планируют создать группу из 10 самолетов-амфибий, которые будут заниматься пожаротушением, об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.

Глава Ростовской области рассказал, что проект создания противопожарной эскадрильи обсуждается с прошлого года, и окончательное решение в пользу проекта или против него могут принять в ближайшее время.

Василий Голубев во время прямой линии рассказал рабочим таганрогского ТАНТК имени Бериева, что на федеральном уровне уже обсуждали вопрос обеспечения завода заказами на поставку самолетов Бе-200. Всего для эскадрильи потребуются десяток самолетов, которые будут использоваться в операциях по тушению пожаров, а также будут направлены в другие страны для выполнения гуманитарных миссий.

Сейчас загрузка ТАНТК составляет около 150%, и власти намерены и дальше поддерживать работу предприятия, обеспечивающего производство востребованных самолетов-амфибий.

В середине августа в Турции потерпел крушение Бе-200, осуществлявший гуманитарную миссию по тушению природных пожаров. На борту находились 8 членов экипажа, погибшие в авиакатастрофе.

Материалы по теме
Убытки ТАНТК им. Бериева в Таганроге составили рекордные 5 млрд рублей ТАНТК им. Бериева выплатил 14 млн рублей вознаграждений топ-менеджерамТАНТК им. Бериева, где разграбили «самолет судного дня», перестал платить за охрану
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00