В Таганроге построят самолёты-амфибии Бе-200 для эскадрильи для тушения пожаров

Василий Голубев во время прямой линии рассказал рабочим таганрогского ТАНТК имени Бериева, что на федеральном уровне уже обсуждали вопрос обеспечения завода заказами на поставку самолетов Бе-200. Всего для эскадрильи потребуются десяток самолетов, которые будут использоваться в операциях по тушению пожаров, а также будут направлены в другие страны для выполнения гуманитарных миссий.