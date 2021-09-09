В Таганроге построят самолёты-амфибии Бе-200 для эскадрильи для тушения пожаров

Глава Ростовской области рассказал, что проект создания противопожарной эскадрильи обсуждается с прошлого года, и окончательное решение в пользу проекта или против него могут принять в ближайшее время.
Василий Голубев во время прямой линии рассказал рабочим таганрогского ТАНТК имени Бериева, что на федеральном уровне уже обсуждали вопрос обеспечения завода заказами на поставку самолетов Бе-200. Всего для эскадрильи потребуются десяток самолетов, которые будут использоваться в операциях по тушению пожаров, а также будут направлены в другие страны для выполнения гуманитарных миссий.
Сейчас загрузка ТАНТК составляет около 150%, и власти намерены и дальше поддерживать работу предприятия, обеспечивающего производство востребованных самолетов-амфибий.
В середине августа в Турции потерпел крушение Бе-200, осуществлявший гуманитарную миссию по тушению природных пожаров. На борту находились 8 членов экипажа, погибшие в авиакатастрофе.